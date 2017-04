People of Almere: ’Ik mis het dorpse gevoel een beetje’

ALMERE – People of Almere , de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft wekelijks een vaste plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie regelmatig met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

„Ik woon pas twee maanden hier in Almere. Ik kom uit een klein dorpje, dus het is echt een behoorlijk verschil en dus ook wel een beetje wennen. Hoewel ik Almere erg leuk en levendig vind, mis ik dat dorpse gevoel wel een beetje. Daarom werk ik met veel plezier mee aan Academie van de Stad, dat studenten met de samenleving verbindt. Wij proberen de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid te verhogen. Dus echt het ’dorpse’ naar boven halen. Zelf woon ik in Almere Haven en daar is de potentie er zeker! Mensen in Haven, de Havenaren dus, zijn echt enorm betrokken bij hun wijk en stadsdeel, heel mooi om te zien. Als ik ben afgestudeerd, ik studeer biologie voeding en gezondheid aan Hogeschool Aeres, zou ik het liefst willen emigreren naar Duitsland. Daar zou ik dan een boerderij, een hobbybedrijf, oprichten en me daarnaast richten op voeding & levensmiddelentechnologie. Daar zijn ze in Duitsland al veel verder mee. Maar met name de boerderij is echt mijn droom. Dan ga ik toch weer terug naar dat dorpse gevoel, waar iedereen elkaar kent. Dat zit toch echt in mij.”