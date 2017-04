People of Almere: ’Het is gezellig, maar het mag wat bruisender’

ALMERE – People of Almere, de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft een plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie wekelijks met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

„Op dit moment loop ik stage bij een evenementenbureau en nu weet ik het zeker: ik wil heel graag grote evenementen organiseren. Ik volg nu ook een opleiding in Almere waarmee ik die kant op kan. Het heeft eerlijk gezegd best een behoorlijke tijd geduurd voordat ik wist wat ik zou willen doen qua studie en werk. Ik wist het werkelijk waar totaal niet, dus ik ben gaan kijken wat mijn kwaliteiten zijn. Ik kwam er zo achter dat ik best heel behulpzaam ben, ik help graag mensen. Ook vind ik het leuk om samen te werken en dingen voor mensen te organiseren. Uiteindelijk kwam ik voor mijn stage bij een evenementenbureau terecht en nu weet ik zeker dat dit is wat ik wil: evenementen voor mensen organiseren. Als ik naar Almere kijk, doet de stad het best aardig op evenementengebied. Of ik een favoriet heb? Dat is toch wel echt ZAND, wat een mooi festival is dat zeg! Dit jaar hebben zij een jubileumeditie en daar ben ik zeker bij. Verder mag het wel iets levendiger in Almere. Het is wel gezellig hier, maar het mag allemaal best wat bruisender zeg maar.”