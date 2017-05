People of Almere: Gefascineerd door ’de geheimzinnige’ keuken

ALMERE – People of Almere , de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft een vaste plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie regelmatig met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

„Mijn grote droom? Een eigen restaurant! Ik hou ontzettend van koken. Elke kans die zich voordoet om een maaltijd te bereiden voor familie of vrienden grijp ik aan. Waar mijn passie vandaan komt? Dat is eigenlijk heel grappig. Als mijn moeder vroeger stond te koken mocht ik nooit in de keuken komen. Daardoor werd het spannend wat daar allemaal gebeurde. Ik raakte eigenlijk gefascineerd door ’de geheimzinnige’ keuken. Ik zou dolgraag mijn geld verdienen met koken. Om deze droom te verwezenlijken ben ik begonnen aan een studie bedrijfseconomie, als goede basis zeg maar. Het plan is dat ik straks eerst het zakenleven in ga, om zo een startkapitaal op te bouwen. Daarmee kan ik dan uiteindelijk mijn echte droom waarmaken: een eigen restaurant beginnen. Ik moet wat geduld hebben, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.”