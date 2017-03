People of Almere bundelt krachten met Almere Vandaag

ALMERE – Het verhaal van de mensen die je in Almere tegenkomt op straat, inclusief een mooie foto. Deze blogs, waarin Almeerders vertellen over hun leven, zijn terug te vinden op de facebookpagina People of Almere en krijgen vanaf volgende week ook een vaste plek in Almere Vandaag.

Geïnspireerd door de bekende blogs Humans of New York en Humans of Amsterdam begonnen journalist Linda Graanoogst en fotograaf Mona Alikhah in 2014 een Almeerse variant. „Waarom het niet Humans of Almere is geworden? Die naam was al geclaimd”, zegt Graanoogst. „En ’people’ klinkt net wat prettiger, toegankelijker.”

Het concept is hetzelfde: echte verhalen van mensen, die in Almere wonen, werken of een bezoek brengen. „En zonder commerciële boodschap.” Graanoogst: „We stellen vaak maar twee vragen: wat is je eigen, persoonlijke droom, en wat is je droom voor Almere? Dan volgt bijna altijd een mooi verhaal. En als iemand kritisch is, vraag ik wat hij of zij er zelf aan doet om die situatie te veranderen. We willen geen gepolijst, voorgekauwd marketingverhaal. Het is echter ook niet de bedoeling dat iemand alleen maar negatief is… Opbouwende kritiek helpt onze stad verder.”

De ’People of Almere’ kunnen niet alleen vertellen over hun droom, maar worden ook op de gevoelige plaat vastgelegd door Alikhah. „Wat waarschijnlijk wel opvalt, is dat er geen namen bij staan”, vertelt de fotograaf. „Wij geloven echt dat een tekst en een foto genoeg zeggen over een persoon. Een naam wil nog wel eens een vooroordeel oproepen van hoe iemand zou zijn. Bij People of Almere gaat het echt om de verhalen achter de mensen.”

Na drie jaar moet Graanoogst echter met pijn in haar hart afscheid nemen van People of Almere. „Mona en ik doen dit steeds in onze vrije tijd, maar mijn werk laat dat gewoon niet meer toe. Ik wilde echter ook niet dat dit het einde van People of Almere zou betekenen. Dus hebben we gekeken naar andere mogelijkheden om het project voort te zetten. Toen een samenwerking met Almere Vandaag zich voordeed, waren Mona en ik gelijk heel enthousiast. Niet alleen blijven er nu mooie verhalen verteld worden, maar bovendien krijgen ze een plekje in de krant. Super!”

Vanaf volgende week heeft People of Almere een vaste plek in de krant, op de website en social media van Almere Vandaag. De journalisten duiken hiervoor wekelijks met Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.