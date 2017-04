People of Almere: ’Alles op de markt geleerd’

ALMERE – People of Almere, de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft een vaste plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie wekelijks met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

,,Ik heb altijd op de markt gewerkt, ik weet niet beter. Mijn vader vond school namelijk overbodig. Hij zei vroeger altijd: je kunt alles op de markt leren, van rekenen tot hoe je met mensen omgaat. Eigenlijk heeft hij daarin wel gelijk gehad. Ik heb altijd fascinatie gehad voor auto’s en ben van jongs af aan, een jaartje of zes was ik, bezig geweest met sparen voor mijn grote droom: een Mercedes. Die droom heb ik inmiddels waargemaakt, want ik heb er één. Hij staat hier achter mijn kraam op de markt. Toch blijf ik verder dromen en hoop ik aan het einde van dit jaar een nieuwe auto te kunnen ophalen. Verder ben ik aan het rondkijken voor een huis in Almere. Ik kom uit Utrecht en sta twee keer per week op de markt in Almere. Het bevalt me hier wel. De mensen zijn aardig en er is lekker veel ruimte. En niet geheel onbelangrijk, huizen zijn betaalbaar. Dus wellicht kan ik mezelf binnenkort ook een Almeerder noemen.”