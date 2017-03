’Passie in de Polder’ naar Almere met futuristische stadswandeling

ALMERE – Na Schokland, Lelystad en Dronten komt het amateurkunstconcept ‘Passie in de Polder’ nu ook naar Almere. In opdracht van het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) voeren de theatermakers van Groot Wild deze Almeerse editie uit onder de naam 2089. Het wordt een futuristische stadswandeling door het centrum van Almere Stad.

Bij ’Passie in de Polder’ staat het verbinden van verschillende amateurkunstorganisaties binnen één wandelroute centraal. Elke deelnemende organisatie laat met één scène zien waar zij voor staan. Discplines zoals bijvoorbeeld dans, muziek, rap, fotografie en toneel worden op deze manier aan elkaar gekoppeld.

Op andere plaatsen in Flevoland wordt ‘Passie in de Polder’ al langere tijd uitgevoerd. Dit keer is Almere aan de beurt. De Almeerse theatermakers van Groot Wild voeren de Almeerse editie uit onder de naam ‘2089’. De stadswandeling brengt het publiek langs zes scènes op zes verschillende binnenlocaties in het centrum van Stad.

Almere onder water

Het verhaal van deze productie speelt zich af in de toekomst. Na de stormvloed van 2035 is Almere onder water komen te staan. Meer dan vijftig jaar lang is een groot gedeelte van Nederland in onbruik geweest. In 2089 is besloten om Almere (wéér) droog te pompen. De stad moet opnieuw worden opgebouwd. Gek genoeg zijn alle gebouwen intact gebleven, maar hoe bouw je na zo’n lange tijd weer een samenleving op?

Groot Wild

Groot Wild richt zich op het maken van cross-overs tussen verschillende kunstdisciplines, waarbij het theatrale aspect centraal staat. De Almeerse organisatie bestaat uit Chantal Demarteau (artistiek leider), Biza Shalmashi (zakelijk leider) en Melissa Duijn (productieleider). Zij putten hun inspiratie uit wat hun stad, Almere, te bieden heeft.

Deelnemers

Aan de standswandeling 2089 doen de volgende amateurkunstorganisaties mee: VVFlex, United Dance Almere, Bertus Big Band, Desi Rhythms, Contrast, Fotolinie en TG het Collectief.

Op 20 en 21 mei start deze stadswandeling om 12.00 uur en om 15.00 uur vanaf het Stationsplein. De tocht duurt ruim twee uur (inclusief pauze) en kost 10 euro per persoon. Kaarten zijn vanaf 21 maart te koop via www.grootwildtheater.nl.