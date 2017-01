Parkhuys en Universiteit Wageningen starten proef met tuinieren

ALMERE – Het Parkhuys, het inloophuis voor chronisch zieken en hun naasten, en de Wageningen Universiteit gaan beginnen met de proef Helende Tuinen. Doel is om met elkaar groente en tuin te verbouwen en te onderzoeken of dat bijdraagt aan herstel of een beter gevoel.

De organisaties zijn nog op zoek naar deelnemers. ,,In Amerika lopen dergelijke proeven al, en de resultaten zijn daar positief, maar er is een verschil tussen beleving in Europa en Amerika. We willen met deze proef kijken wat voor resultaten we krijgen”, vertelt Esther Veen, onderzoekster van de universiteit. ,,De resultaten in de VS laten zien dat tuinieren goed is voor het buiten zijn, het opnemen van zonlicht en dat het een positief gevoel geeft als eigen geteeld groente en fruit wordt geconsumeerd”, vult Bernadette Bornhijm van het Parkhuys aan. ,,We hopen dat uiteraard ook hier te zien, maar dat weten we dus nog niet. We denken het misschien wel, maar vast staat het niet”, aldus Veen.

De proef is een onderdeel van de onderzoeken die via het instituut de Flevo Campus worden gehouden en zit in het onderzoekprogramma The Feeding City. Naast het Parkhuys en de universiteit wordt er ook samengewerkt met het Flevoziekenhuis en een aantal Almeerse bedrijven.

Het Parkhuys is nog op zoek naar geïnteresseerden en daarbij maakt het niet uit van welke leeftijd. Op donderdag 16 februari vindt er van 19.00 uur tot en met 20.30 uur een informatieavond plaats in het Parkhuys, Buñuellaan 1. Klik hier voor meer informatie.