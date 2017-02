Roeivereniging decor voor nieuwe thriller Jet van Vuuren

ALMERE – De Almeerse thrillerschrijfster Jet van Vuuren heeft vrijdag haar negende thriller ‘Papadag’ gelanceerd. Dat deed zij bij de roeivereniging in Weesp, waar het verhaal zich afspeelt. Roeiers van deze vereniging hebben de schrijfster geholpen bij haar research en namen haar mee om te voelen hoe het nou écht is om in zo’n bootje op de Vecht te varen.

Jet van Vuuren schrijft oer-Hollandse thrillers waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Vrouwen met een bepaalde achtergrond, een tikkeltje verknipt, moordlustig, maar toch herkenbaar. Zo ook in ’Papadag’. Heleen is single, woont in Weesp en lijdt aan een vorm van vroege dementie. Als haar thuishulp wegvalt door bezuinigingen, wordt er een beroep gedaan op haar enige dochter Maud. In overleg met haar man laat Maud haar gezin en hun bedrijf op Walcheren achter om tijdelijk haar intrek te nemen op een flatje in de buurt van haar moeder. Wat echter niemand weet, is dat Maud niet alleen om nobele redenen mantelzorg verleent aan haar moeder, maar uit bittere noodzaak. Maud wordt namelijk via Facebook gestalkt en gechanteerd. Iemand uit Heleens verleden zegt te weten dat Heleen ooit haar bloedeigen zus – de tante van Maud – heeft vermoord. En volgens deze stalker zijn er meer zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en Maud en haar gezin kunnen ontwrichten…

Jet van Vuuren is inmiddels overigens alweer druk bezig met thriller nummer 10. Op haar Facebookpagina licht de schrijfster alvast een tipje van de sluier op: ,,Dit keer speelt het verhaal zich af in een keurige wijk in Den Haag waar alleen maar beschaafde mensen wonen… zou je denken.” Britt van Dijk, een bekend personage uit twee eerdere boeken van Van Vuuren, helpt haar politievriendin bij het oplossen van wel heel vreemde moorden.