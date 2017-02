Palyama voor badmintonbond aan de slag in Almere

ALMERE – Dicky Palyama gaat werken voor de Nederlandse badmintonbond. De oud-speler, die in 2013 stopte, is maandag aangesteld als hoofdtrainer van het Regionale Trainingscentrum in Almere. Palyama leidt daar een aantal dagen in de week de trainingen van de talenten.

,,Ik ben erg blij dat wij Dicky hebben kunnen binnenhalen. Het is mooi dat een speler met zo een grote staat van dienst voor de Nederlandse badmintonsport zich gaat inzetten voor onze talenten en zich heeft verbonden aan het Masterplan. Ik kijk er naar uit om met hem samen te werken”, zegt Claus Poulsen, technisch directeur van de badmintonbond. De 38-jarige Palyama is negenvoudig Nederlands kampioen.

In Almere gaat binnenkort het derde Regionale Trainingscentrum in Nederland open. De andere twee zitten in Deurne en Den Haag.