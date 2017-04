’Overwonnen Verlangen’ van Marcel Beijer meer dan een roman

ALMERE – Marcel Beijer is journalist èn hypnotiseur. Een verrassende combinatie zo lijkt het, maar dat is het volgens hem allerminst. „Bij beide disciplines draait het om de interesse die je hebt in mensen. Ik ben nieuwsgierig, vraag door, zoek graag dingen uit en als ik daarmee andere mensen kan helpen is dat heel mooi”, vertelt Beijer. Beide disciplines komen samen in zijn roman Overwonnen Verlangen dat eind maart verscheen. „Ik kon er mijn passie voor schrijven in kwijt, maar ik heb er ook hypnotische elementen in verwerkt die de lezer ongemerkt een fijn gevoel geven. Het verhaal begint heel dramatisch en donker, maar wordt gaandeweg steeds lichter, zoals ook de cover van het boek weergeeft. De ondertitel is ook niets voor niets: Lees je gelukkig.”

Beijer is deze maand 25 jaar werkzaam als journalist in Almere. In 1992 begon hij bij het Dagblad van Almere en momenteel schrijft hij voor Almere Deze Week. Daarnaast heeft hij zijn eigen tekstbureau en hypnosepraktijk. Zes jaar lang werkte Beijer aan zijn boek Overwonnen Verlangen en het eerste exemplaar mocht hij onlangs overhandigen aan burgemeester Franc Weerwind. „Een heel gek en spannend moment om het nu daadwerkelijk te delen met het publiek”, vertelt de schrijver. „Ik heb al eens eerder een boek geschreven dat ik zelf heb uitgegeven, maar dat was eigenlijk meer voor mezelf. Ik heb op een LOM-school gezeten en daar ging dat boek over. Maar Overwonnen Verlangen zie ik als mijn eerste ’echte’ boek.”

Het idee ontstond door een verhaal dat iemand hem eens vertelde. „Een vrouw vertelde me dat ze in scheiding lag met haar man, maar nog voordat deze rond was overleed hij totaal onverwachts. Hierdoor moest de vrouw op een hele andere manier afscheid van hem nemen, terwijl ze dat eigenlijk al had gedaan want ze was al klaar met hem. Wat dit betekent voor het rouwproces vond ik een fascinerende vraag”, vertelt Beijer. „Dit was niet iets dat ik in een krantenberichtje kon verwerken, maar ik wilde er toch iets mee doen. Het werd het uitgangspunt voor mijn boek, alleen heb ik het verhaal nog wel iets meer gedramatiseerd.”

Het verhaal gaat over Jessi. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen, maar haar huwelijk stelt nog maar weinig voor en een scheiding is nabij. Het enige lichtpuntje in haar dagelijkse sleur is haar goedgebouwde en veel jongere buurman Marius. Ze hebben een bijzondere band en worden onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken. Dan doet zich in beider leven een groot drama voor en dat verandert hun perspectief op het leven compleet. Jessi zoekt steun bij haar collega Sven en zijn vrouw Anja, die Jessi vertelt over haar gids en engel die altijd bij haar is. Hij leeft in een andere dimensie, waar alles licht en energie is. Marius zoekt steun bij Vincent, die met zijn praktische levensinstelling vaak de spijker op zijn kop slaat.

Het is een aangrijpend boek, waarmee Beijer een wereld van troost en begrip dichtbij wil brengen. „Als hypnotiseur krijg ik in mijn praktijk ook regelmatig mensen die hulp vragen bij rouwverwerking, omdat het ze niet lukt het verlies een plekje te geven”, vertelt hij. Zijn ervaringen op dit gebied heeft hij gebruikt bij het schrijven van zijn boek. „Het is in de eerste plaats gewoon te lezen als een spannende roman en je kunt het daarna gewoon wegleggen, maar voor wie daar behoefte aan heeft is het meer dan dat. Als je het hebt uitgelezen kun je op de website leesjegelukkig.nl instructies lezen die je kunnen helpen een antwoord te vinden op vragen die in jouw leven spelen. Het boek leest dan als een soort zelfhulpboek.”

’Overwonnen Verlangen’ is verschenen bij Uitgeverij Elikser (ISBN 9789089549396). Kijk voor meer informatie op www.leesjegelukkig.nl.