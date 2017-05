’Overslaghaven niet strijdig met natuur en recreatieve ontwikkelingen’

ALMERE – Het college van burgemeester en wethouders verwacht geen problemen op het gebied van natuur- en milieuwetgeving en recreatieve ontwikkelingen wanneer recyclingmaatschappij Vijfhoek een overslaghaven realiseert nabij gemaal de Blocq van Kuffeler. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van PvdA en D66.

De PvdA én PvdA-wethouder Tjeerd Herrema spraken zich eerder al uit tegen de komst van een overslaghaven aan de Oostvaardersdijk. De partij vindt dat dit niet wenselijk is zo dicht bij natuurgebieden de Lepelaarplassen en het Wilgenbos, maar die mening deelt het college niet. ,,De haven van de Blocq van Kuffeler is op dit moment een haven voor zowel beroepsvaart als recreatievaart. Hier vinden nu al meerdere vaarbewegingen per dag plaats door de beroepsvaart. Met de overslaglocatie zal daar gemiddeld naar verwachting één vaarbeweging per dag bijkomen”, aldus het college. ,,Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is overslag per schip aantrekkelijk.”

Wat de PvdA betreft zijn natuur en bewoners echter meer gebaat bij recreatieve ontwikkelingen dan een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler. D66 vraagt zich bovendien af of de mogelijke overslag invloed heeft op de plannen voor nationaal Park Nieuw Land. ,,In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning zal een afweging plaatsvinden tussen het initiatief van Vijfhoek en Nieuw Land, voor zover dat mogelijk is omdat er nog geen concrete plannen zijn voor Nieuw Land”, aldus het college. ,,Het is nog niet duidelijk in hoeverre de Blocq van Kuffeler een rol kan spelen in de plannen voor het nationaal park. Dit moet nog onderzocht worden.”

Het nationaal park wordt ontwikkeld onder trekkerschap van de provincie. Het betreft het gebied van de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer en Markerwadden. ,,Vanuit Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere) richten wij ons op het project Almeersepoort, een deel van Nieuw Land. Hiervoor worden het komende half jaar verkennende studies verricht. Wij verwachten in deze fase echter geen strijdigheid met de plannen van Vijfhoek, gezien het bestaande gebruik van de haven en de grootte van het gebied.”