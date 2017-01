Overleden persoon gevonden na brand in woning Danswijk

ALMERE – Na een brand in een woning aan de Salsastraat in de Almeerse Danswijk is zaterdag een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Onduidelijk is nog of de persoon door de brand om het leven is gekomen, of al overleden was voordat de brand uitbrak.

De technische recherche en forensische dienst zijn momenteel in de woning om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand, wie de aangetroffen persoon is en hoe deze om het leven is gekomen.

De brand brak iets na het middaguur uit in de woning op één hoog en was snel geblust. Omwonenden werden daarop geëvacueerd, maar mochten rond 13.15 weer terugkeren in hun huis.