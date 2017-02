Ouders eisen inzage opheffen speciale klas Torteltuin

ALMERE – De ouders van twee leerlingen van de opgeheven speciale klas op basisschool De Torteltuin in Almere zijn dinsdag naar de Raad van State gestapt. Zij willen dat stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere de financiële gegevens openbaar maakt over de opheffing van de klas voor leerlingen met een beperking op De Torteltuin.

Daar zijn de ouders het namelijk niet mee eens. De speciale klas werd opgeheven omdat er te weinig leerlingen zouden zijn. De klas binnen de reguliere basisschool zou daardoor te duur zijn geworden. De ouders die naar de Raad van State zijn gestapt hadden twee kinderen in de speciale klas. Zij zijn naar een andere basisschool gegaan.

De ouders doen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ze willen dat het kostenplaatje openbaar wordt gemaakt. Verder willen ze beslissingen, nota’s en verslagen zien van gesprekken tussen de Almeerse Scholengroep (ASG) en Passend Onderwijs Almere. Het besluit tot het opheffen van de klas voor leerlingen met een beperking dateert van april vorig jaar.

Stichting Leerlingzorg Almere die door de ouders wordt aangesproken zegt dat de Wet openbaarheid van bestuur niet voor haar geldt. Leerlingzorg Almere is geen overheidsorgaan. Sommige private rechtspersonen vallen onder de Wob maar Leerlingzorg Almere hoort daar niet bij, aldus de stichting die geen inzage in de gevraagde documenten wil geven. De rechtbank Midden-Nederland gaf Leerlingzorg Almere vorig jaar gelijk. De Raad van State doet hierover in hoger beroep binnen enkele weken uitspraak.