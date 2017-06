Oude polyester boten gebruikt voor oeverbeschoeiing

ALMERE – Van oude polyester plezierboten worden in Flevoland damwanden gemaakt voor oeverbeschoeiing. Waterschap Zuiderzeeland, hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld hebben hiervoor de krachten gebundeld. De eerste meters aan deze duurzame oeverbeschoeiing werden maandag gerealiseerd bij de Beatrixsluis in Almere.

Miljoenen kilo’s afgedankte polyester zeilboten of motorboten belanden al decennialang op de sloop, omdat het materiaal zo hard is dat het niet te recyclen is. Onderzoekers van Hogeschool Windesheim vonden echter een oplossing om het materiaal te hergebruiken als damwanden voor oeverbeschoeiing. Dergelijke damwanden zijn doorgaans gemaakt van tropisch hardhout. Door hiervoor oude of afgedankte polyester boten te gebruiken wordt afval een grondstof en hoeven er geen bomen gekapt te worden. Bovendien gaat deze duurzame oeverbeschoeiing naar verwachting veel langer mee dan houten oeverbeschoeiing.

CompoWorld stimuleert het gebruik van composieten waaronder polyester en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het realiseren van deze eerste meters door het samenbrengen van de verschillende partijen. Waterschap Zuiderzeeland wil de milieubelasting van het waterschap verminderen en een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen. „Deze duurzame en innovatieve oeverbeschoeiing past bij die ambities en daarom is het waterschap trots om eigenaar te zijn van deze eerste duurzame meters aan oeverbeschoeiing.” Reimert Bouw en Infrastructuur is mede-initiatiefnemer. „Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om uitputting van natuurlijke bronnen als hardhout te voorkomen en bij te dragen aan de vermindering van het CO2-absorptievermogen.”