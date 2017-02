Organisaties maken afspraken over aanpak huiselijk geweld

ALMERE – Veel partijen hebben een rol bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de wijkteams, Jeugdgezondheidszorg Almere en het lokale Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit moet zorgen voor een snelle en effectieve overdracht van meldingen vanuit Veilig Thuis Flevoland aan de lokale organisaties.

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. De organisatie krijgt meldingen van de politie, leerkrachten, huisartsen, wijkwerkers, slachtoffers, plegers of omstanders. ,,Een screening wijst uit wat de ernst is van de situatie. Bij lichte tot matige ernst is er hulp dichtbij via een organisatie in de eigen buurt of wijk”, aldus de gemeente Almere en Veilig Thuis in een gezamenlijk persbericht. ,,Het wijkteam, de jeugdgezondheidszorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld houdt zicht op de veiligheid en biedt de hulp die nodig is. Is er sprake van een zeer ernstige melding of een crisissituatie, dan blijft Veilig Thuis Flevoland verantwoordelijk voor de veiligheid. Waar nodig volgt er nader onderzoek.”

Een miljoen mensen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 slachtoffers hebben te maken met ernstig herhaaldelijk huiselijk geweld. Daarnaast worden naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd (bron: vooreenveiligthuis.nl).

Flevoland kende in 2015 3.087 geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld (bron: Flevomonitor). Het werkelijke aantal is volgens de gemeente en Veilig Thuis waarschijnlijk veel hoger, omdat het lang niet altijd komt tot een melding of aangifte. ,,Het geweld is veelal niet zichtbaar voor buitenstaanders en speelt zich af achter de voordeur. Loyaliteit, schaamte en afhankelijkheid kunnen drempels zijn om met de problemen naar buiten te komen en hulp te zoeken. Dat maakt het des te belangrijker om alert te zijn op signalen die duiden op geweld in huiselijke kring en om gezamenlijk de juiste hulp te bieden. Want geweld stopt nooit vanzelf.”