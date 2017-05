Organisatie tevreden over eerste editie Rolling Nature

ALMERE – De eerste editie van het festival Rolling Nature bij de Oostvaardersplassen heeft volgens de organisatie zo’n 1400 bezoekers getrokken. Zij konden bij natuurbelevingscentrum Oostvaarders deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. Rolling Nature moet een jaarlijks terugkerend natuurevenement worden dat de ontwikkelingen en mogelijkheden van de Oostvaardersplassen laat zien.

Het festival, gebaseerd op de populaire Foodtruck Festivals, is een initiatief van Stad & Natuur, Staatsbosbeheer en de gemeente Almere. Op interactieve wijze konden de bezoekers zien wat de Oostvaardersplassen allemaal te bieden hebben. Niet alleen de huidige situatie aan de Almeerse zijde van de Oostvaardersplassen werd tijdens het festival belicht, maar ook de toekomstplannen voor het gebied werden gedeeld met de bezoekers.

Tijdens het evenement hebben bezoekers, waaronder zeventig kinderen, wethouder Frits Huis en wethouder Ed Rentenaar uit Lelystad meegeholpen aan de bouw van de toegangspoort: De Zeearend, die is ontworpen door kunstenaar Erik Fakkeldij. De bezoekers konden verder aan de slag met dertig uiteenlopende activiteiten. Zo waren er mini-excursies door het Kotterbos met de Ekokarren van Staatsbosbeheer en op avontuur met de natuurdetective bij de Stad en Natuur bus. Ook was er een tokkelbaan uitgezet en konden mountainbikes worden uitgeprobeerd. Daarnaast konden bezoekers de Oostvaardersplassen dichtbij zien met de verrekijkers in de panoramaruimte en tijdens een safari oog in oog staan met de edelherten van de Oostvaardersplassen. Omdat het Moederdag was, werden alle moeders getrakteerd op een roos.