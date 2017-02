Organisatie Schrijversblock tevreden over nieuwe opzet

ALMERE – Het literair festival Schrijversblock heeft zaterdag zo’n 350 bezoekers getrokken. „Daar zijn we heel blij mee”, reageert Marcel Kolder namens de organisatie, die daarnaast ook heel tevreden is over de nieuwe opzet van het festival.

„Dat was toch wel even spannend”, bekent Kolder. „Sommige trouwe bezoekers moesten er wel even aan wennen dat het evenement dit keer niet in Almeerse huiskamers plaatsvond, maar in KAF. Maar we hebben het toch intiem kunnen houden door niet de theaterzalen te gebruiken, maar de expositieruimtes, kleedruimtes, ateliers, foyers en muziekstudio. Mensen hebben het gebouw hierdoor ook eens op een andere manier leren kennen vertelden ze.”

Het programma met meer dan vijftien topschrijvers was dit keer aangevuld met dichters, singer-songwriters en een big band. „We hadden een mooi gevarieerd programma zo. Voorheen hadden we altijd drie rondes, maar dit keer waren er vijf rondes zodat iedereen de gelegenheid had om meerdere schrijvers te bezoeken en naar een muziekoptreden te luisteren.” Ook de wedstrijd voor het beste ultrakorte verhaal was geslaagd. „We hebben ruim veertig inzendingen binnengekregen en er zaten echt hele goede verhalen bij”, vertelt Kolder. „De deskundige jury heeft uiteindelijk gekozen voor het verhaal van Teije Venema, een Almeerse singer-songwriter.” Venema kreeg als winnaar een cheque van 500 euro overhandigd.

De organisatie gaat deze week het verloop van het literaire festival nog eens goed evalueren. „Maar persoonlijk denk ik dat deze nieuwe formule zeer geslaagd is en dat het volgend jaar zeker weer moet gaan lukken zo.”