Oproep tot actie in TBS-kliniek

ALMERE – De Bond van Wetsovertreders roept TBS-patiënten in de Oostvaarderskliniek op om actie te voeren. Dit doet de bond voor alle negen TBS-klinieken in het land vanwege zorgen om de veiligheid. Bij de kliniek in Almere is niets bekend van de aangekondigde actie.

De bond wil dat patiënten op 27 maart een werkstaking en een dag later een zitactie gaan houden. ,,Ons bereiken geluiden dat er verboden goederen mee worden gebracht zoals drugs en alcohol. Dat komt de behandeling van de patiënten niet ten goede en dus vragen wij daar aandacht voor. In Almere hebben we één lid en we hopen dat andere patiënten zich bij die persoon aan willen sluiten als er actie wordt gevoerd”, laat Pieter Vleeming namens de bond weten. ,,Het kan inderdaad voor scheve gezichten onder de patiënten zorgen, maar het gaat ons om de meerderheid van patiënten die een goede behandeling nodig hebben. Er moet gewoon beter worden gecontroleerd.”

Evert-Jan Pieters laat namens de Oostvaarderskliniek weten dat hij van de aankondiging op de hoogte is, maar neemt de oproep niet al te serieus. ,,We hebben het er ook met de andere klinieken in Nederland over gehad en we merken niet dat er veel bereidheid is. De bond is ook niet echt bekend bij ons. Ze zeggen wel dat ze een lid hebben, maar ik zou niet weten wie. Volgens mij is bij ons namelijk niemand lid. We houden de oproep uiteraard in de gaten, maar verwachten er niet veel van.”