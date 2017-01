Oplichters doen zich voor als woningcorporatie

ALMERE – Almeerders die op zoek zijn naar een huurwoning moeten oppassen voor oplichting. Op Marktplaats zijn oplichters actief die zich voordoen als woningcorporaties.

De gemeente Almere roept woningzoekenden op extra op te letten. ,,Woningcorporatie Vestia ontving een melding van een woningzoekende”, beschrijft de gemeente. ,,In reactie op haar advertentie op marktplaats, ontving de woningzoekende een e-mail waarin per direct via een zogenoemde spoedprocedure een woning werd aangeboden. Voorafgaand aan de bezichtiging zou woningzoekende een groot bedrag (maandhuur en borg en administratiekosten) moeten overmaken.”

Er wordt geadviseerd contact te zoeken met de verhuurden en te vragen of de woning in verhuur is en het bankrekeningnummer te controleren. ,,Woningcorporaties adverteren hun woningen die te huur zijn met complete adresgegevens. Let ook op dat u niet ingaat op afzenders met onduidelijke e-mailadressen. Echte organisaties werken met e-mailadressen die overeenkomen met de naam van hun website (geen hotmail of g-mail).”

Woningcorporatie Vestia verhuurt overigens geen woningen in Almere.