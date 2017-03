Ophoging Pigmenthof en Beigepad gestart

ALMERE – In de Regenboogbuurt op het Pigmenthof en Beigepad is gestart met het ophogen van het flink verzakte straatwerk. De gemeente heeft de werkzaamheden na een burgerinitiatief eerder opgepakt.

Er is begonnen bij vooral de achteringangen bij de schuurtjes. In januari kwamen bewoners naar de gemeenteraad nadat ze in december genoeg handtekeningen hadden verzameld om het probleem met de gemeenteraad te bespreken.

Als de achterkant is gedaan wordt ook de voorkant aangepakt en volgend jaar wordt er dan verder gegaan met het groot onderhoud in de Regenboogbuurt.