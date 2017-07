’Opheffen Europaschool besluit ASG’

ALMERE – Het opheffen van de Europaschool in Poort is een keuze geweest van het schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG). Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in haar antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD.

De fractie stelde vragen na berichtgeving van Omroep Flevoland over de sluiting van de Europaschool. De VVD gaf aan verbaasd te zijn over het besluit om ’in een groeiend stadsdeel een basisschool te sluiten, terwijl op hetzelfde moment door hetzelfde schoolbestuur een plan is ingediend voor een nieuwe school op een nabijgelegen locatie’.

Het college schrijft in de beantwoording dat de plannen voor een nieuwe school in Poort staan los van de sluiting van de Europaschool. ,,De aanvraag voor een nieuwe school op het plan van scholen 2018-2020 betreft een herhalingsaanvraag. De initiële aanvraag komt uit 2015. De aanvrager heeft aangetoond dat die nieuw te stichten school in Homeruskwartier de stichtingsnorm zal halen. De komst van deze school staat daarmee los van de sluiting van de Europaschool.”

Verder wilde de VVD weten wat de sluiting voor effecten zou hebben op de andere scholen in Poort. ,,De verwachting is dat de leerlingen naar andere scholen in Almere Poort zullen gaan”, laat het college hierop weten. ,,Hierdoor nemen de leerlingaantallen van deze scholen toe. Het staat de ouders vrij een school te kiezen.”