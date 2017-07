Openbaar eerbetoon aan Allard Veldhuis op Esplanade

Almere – Een groep vrienden en oud-collega’s van de vorige week overleden Allard Veldhuis organiseert een openbare bijeenkomst voor iedereen die de markante Almeerder de laatste eer wil bewijzen. Het eerbetoon vindt vrijdag 14 juli om 19.30 uur plaats op de Esplanade en zal eindigen in een daverend applaus.

Veldhuis wordt in besloten kring begraven, maar vrienden en oud-collega’s voelden de behoefte om ook afscheid van hem te nemen. ,,En waarschijnlijk geldt dit voor heel veel Almeerders, want Allard heeft zo ontzettend veel voor onze stad en haar inwoners betekend”, vertelt Cees Amsing namens het opgerichte comité ‘Moment voor Allard’.

Door gezondheidsproblemen was Veldhuis de laatste jaren minder mobiel en kwam hij steeds minder onder de mensen. ,,Die laatste jaren waren voor Allard soms pijnlijk pittig en ondanks al zijn relaties toch ook zeker eenzaam. Maar nu zijn dood een punt heeft gezet achter deze moeilijke tijden voelen honderden Almeerders hoeveel Allard in hun leven heeft betekend. Er is behoefte om hem te eren. Er is behoefte om voor hem te applaudisseren”, aldus het comité.

,,Allard was echt een fenomeen”, vindt Amsing. ,,Wat heeft hij eigenlijk niet gedaan voor onze stad? Van Sinterklaas tot Kerstman, van raadslid tot trouwambtenaar, van triatlonspeaker tot organisator van het Bevrijdingsfestival, van jongerenwerker bij Space, verschillende buurtcentra en Jeugdland tot organisator van kindervakantieweken. Hij was een echte doordouwer. Juist wanneer iedereen om hem heen er vanuit ging dat iets niet mogelijk was, werd hij nog fanatieker om het voor elkaar te krijgen. En dat lukte dan ook. Een opbouwwerker pur sang, vanuit een enorme betrokkenheid bij met name de jeugd.”

Iedereen is vrijdagavond 14 juli om 19.30 uur van harte welkom. Er is een korte toespraak, een muzikaal intermezzo en er wordt een verzameling van uitingen getoond om te laten zien wat Allard Veldhuis heeft betekend voor Almere. Er kan een condoleanceregister worden getekend en het eerbetoon eindigt vervolgens in een daverend applaus. ,,De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur en daarna verplaatsen we ons naar de Bierfabriek, waar nog verder kan worden gesproken en herinneringen kunnen worden opgehaald aan deze bijzondere man. Want dat was hij.”