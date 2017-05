Open dagen WitchWorld uitgesteld

ALMERE – De open dagen die WitchWorld komend weekend zou houden op de creatielocatie aan het Keerkringplein in Buiten worden uitgesteld.

De belangstelling voor de aangekondigde open dagen op 13 en 14 mei bleek zo groot te zijn, dat een vergunning nodig zou worden. Dat kreeg WitchWorld donderdag te horen van de gemeente Almere. ,,Men had daar de verwachting dat het aantal bezoekers te groot zou worden om zonder controle en vergunning toe te laten tot het gebouw. Inmiddels is ons gebleken dat die verwachting juist is”, zo meldt WitchWorld. ,,We vinden het natuurlijk jammer, maar begrijpen het. De vergunning wordt nog deze week aangevraagd, zodat we over drie of vier weken alsnog alle belangstellenden kunnen ontvangen.” Volg de Facebookpagina van WitchWorld om op de hoogte te blijven van de nieuwe data.