Open dag Windesheim Flevoland

ALMERE Zaterdag 28 januari stelt Hogeschool Windesheim Flevoland tussen 10.00 en 14.00 uur haar deuren open voor studiekiezers en hun ouders. Ook werkenden in de zorg zijn welkom voor de nieuwe deeltijdopleiding Social Work. Maak kennis met de praktijkgerichte hbo-studies in Almere.

Tijdens de Open dag zijn er verschillende voorlichtingsactiviteiten. Alle opleidingen houden meerdere voorlichtingsrondes. Daarnaast kunnen scholieren een gratis studiekeuzetest maken, een kort gesprek voeren met een studiekeuzecoach of een workshop studie kiezen volgen. Studenten helpen scholieren vanuit hun eigen ervaring. Zij vertellen over de inhoud van de studie, maar bijvoorbeeld ook over hoe zwaar de studie is en hoe het werkt op Windesheim Flevoland.

Kijk voor aanmelding en het volledige programma op windesheimflevoland.nl/opendag.