Op- en afrit Almere Buiten-West tijdens nachtelijke uren tijdelijk dicht

ALMERE – De op- en afrit A6 Almere Buiten-West is van maandag 19 juni tot en met zaterdag 24 juni ’s nachts dicht in de richting van Amsterdam. De afsluitingen zijn op maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 05.00 uur en in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni van 20.00 tot 08.00 uur.

In de nacht worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van kabels en leidingen en funderingen, voor de ombouw van de bestaande rotonde bovenaan de afslag Almere Buiten-West naar een kruispunt met verkeerslichten. Dit is nodig om de toename van het verkeer in de toekomst te kunnen verwerken. Tegelijkertijd wordt er met de aanleg van het kruispunt rekening gehouden met een breder viaduct over de A6. De planning van de werkzaamheden is weersafhankelijk en kan dus mogelijk afwijken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Parkway6 in het kader van de verbreding van de A6. Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het werk aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat.