Oorlogsslachtoffers herdacht

ALMERE – Op diverse plekken in Almere zijn donderdagavond 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogsmissies herdacht. In Haven was zoals elk jaar de Dodenherdenking bij het monument De Dolfijn, op de Grote Markt was een Herdenkingsconcert en in het Bos der Onverzettelijken werd weer een speciale kinderherdenking gehouden.

De kinderherdenking startte bij Jeugdland Stad aan de Weg 1940-1945. Kinderen konden vanaf daar een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het verzetsbos. Bij de ent van de Anne Frank-boom op het gerenoveerde herdenkingsveld werden voorafgaand aan de kinderherdenking gedichten voorgelezen door jongeren. Kleinkunstenaar Caroline in ’t Veld en de Syrische muzikant Madhat Quattaf brachten samen met een speciaal samengesteld koor van Syrische kinderen het nieuwe vredeslied ’Deze taal verstaan we allemaal’ ten gehore.

In Almere Haven werd vanaf kerk de Goede Rede een stille tocht gelopen naar het monument De Dolfijn aan de Kerkgracht. Daar sprak burgemeester Franc Weerwind de aanwezigen toe en was er muziek van Brassband Almere en het Schütz Ensemble. Jeroen van Bergen droeg een gedicht voor en 55 Almeerse scholieren van 23 Almeerse basisscholen zongen het Almeerse Vrijheidslied 2017.

Brug tussen herdenken en vrijheid vieren

De herdenking in Haven was via een livestream op groot scherm te volgen op de Grote Markt, waar vervolgens om 21.00 uur de derde editie van het Herdenkingsconcert van start ging. Ook daar sprak de burgemeester de aanwezigen toe. Aanvankelijk waren dat slechts zo’n zestig mensen, maar naarmate het concert vorderde raakte het steeds voller op de Grote Markt. Mathilde Santing had weer een aantal muzikale vrienden uitgenodigd voor een ingetogen concert. ,,Met dit concert slaan we een brug tussen herdenken en vieren”, sprak Weerwind. Vandaag, op 5 mei, vieren we onze vrijheid met het Bevrijdingsfestival Flevoland. Op dit moment is het vrijheidsvuur onderweg richting Almere. Om 14.15 uur komen de fakkeldragers aan op de Esplanade, waar het vrijheidsvuur zal worden ontstoken. Bekijk hier het hele programma van het Bevrijdingsfestival.