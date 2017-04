Ook Vet en Mirani geblesseerd bij Almere City

ALMERE – Het zit Almere City FC in de slotfase van de competitie in de Jupiler League tot dusver niet mee. Naast de al langer afwezige Sven Braken en Arsenio Valpoort kan trainer Jack de Gier dit weekend namelijk ook geen beroep doen op Tom Overtoom, Javier Vet en Damon Mirani.

Dat Overtoom, Braken en Valpoort niet mee kunnen doen dit paasweekend, met morgen thuis tegen Jong Utrecht en maandag uit naar RKC Waalwijk, was al bekend, maar deze week kwamen daar Vet en Mirani bij. Die laatste raakte in de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen VVV-Venlo geblesseerd en na een scan bleek dat hij een scheurtje heeft in een knieband en hij zeker minimaal vier weken is uitgeschakeld. ,,Vet heeft een scheutje in een aanhechting in zijn enkel. Dat zal ook zeker twee weken duren. Braken is druk aan het herstellen en Overtoom heeft nog pijn in zijn knie. Hij had eigenlijk al weer op het veld willen staan, maar met die pijn heeft dat geen zin. Het is afwachten tot wanneer hij pijnvrij is”, aldus trainer Jack de Gier donderdag na de laatste training richting de wedstrijd van vrijdag tegen Jong Utrecht.

De Almeerders staan in de vierde periode op de vierde plek achter De Graafschap, SC Cambuur en NAC Breda. City heeft met nog drie wedstrijden te gaan vier punten achter op de ploeg uit Doetinchem en volgende week is dat in Almere de tegenstander. ,,Als wij zes punten pakken uit de komende twee wedstrijden zou dat een finale kunnen betekenen. We moeten dan wel deze twee wedstrijden dit weekend winnen en zij moeten punten laten liggen net als Cambuur en NAC, maar goed het is dus nog mogelijk en voor ons geldt dat we uit die drie wedstrijden negen punten moeten pakken. Wat betreft de wedstrijden voor dit weekend denk ik dat we dat aan onze stand verplicht zijn. Jong Utrecht en RKC staan toch onder ons op de ranglijst”, blikte De Gier vooruit.

Hoe hij de personele problemen op het veld wil gaan invullen wilde De Gier nog niet aangeven. Defensief lijkt het meest logische om Paul Quasten op linksback te zetten en Lars Nieuwpoort dan op de plek van de geblesseerde Mirani. In plaats van Overtoom en Vet zou Gaston Salasiwa controlerend kunnen spelen en de van een blessure teruggekeerde Yener Arica dan als aanvallende middenvelder.

De wedstrijd vrijdag tegen Jong Utrecht begint in het Yanmar Stadion om 20.00 uur.