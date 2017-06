Ontdek Poort tijdens fietsevenement ‘Dwars door Almere’

Almere – Ben je nieuwsgierig wat er allemaal te beleven valt in Almere Poort? Zaterdag 1 juli kun je dit stadsdeel al fietsend ontdekken tijdens het gratis fietsevenement ‘Dwars door Almere’ van Stichting Art Culture in samenwerking met de gemeente Almere en Growing Green.

Met behulp van een fietsroute- en stempelkaart fiets je langs diverse lokale ondernemers en initiatiefnemers. Bij elke locatie valt iets te beleven. Bij een volle kaart krijg je een medaille. Je komt onder andere langs het Klokhuis, Marina Muiderzand, Golden Girls Creative Studio en hart for her. Op de route zijn verassingslocaties waar je bijvoorbeeld mee kunt doen aan een doorlopende mini-training van Hart-Lopen.nl. Naast Hart-Lopen.nl zijn er nog veel meer ondernemers op de route die actief zijn op het gebied van bewegen en gezondheid.

Meld je vooraf aan door een privébericht te sturen via de Facebookpagina DwarsDoorAlmere of stuur een e-mail naar info@startculture.com. Je ontvangt dan van Stichting Art Culture meer informatie. Let op: De eerste 200 aanmeldingen hebben recht op de stempelkaart. Wil je op 1 juli op de bonnefooi van start gaan? Start dan bij hart for her (Freyjaplantsoen 1) Daar ontvang je dan meer informatie.

Er komt ook een Dwars door Almere in Haven (15 juli) en Buiten (29 juli). Meer info hierover lees je op www.startculture.com en www.facebook.com/dwarsdooralmere .