Online soap De Schoonewillekes over Almeerse zangeres

ALMERE – De eerste uitzending is inmiddels achter de rug en er lijkt een markt te zijn voor de avonturen van de Almeerse zangeres Willeke Schoonewille en haar familie. Inmiddels bemoeit namelijk ook bekende Nederlander Johan Vlemmix zich met de productie van de Almeerders Ralph Hagemeijer en Marcel Cools.

Schoonewille deed in 2013 mee aan het programma Bloed, Zweet en Tranen van SBS en werd vanwege haar onbevangenheid populair op vooral internet. ,,Willeke is zoals ze is en af en toe is ze een beetje ongelukkig in haar uitspraken. Ze werkt in de zorg, heeft thuis en manage en is dus zangeres. Ze maakt dus genoeg mee en dat is af en toe hilarisch”, vertelt Cools van het Almeerse televisieproductiebedrijf Proficam.

Cools en Hagemeijer hebben inmiddels acht afleveringen van ’De Schoonewillekes’af en gaan die via Facebook en YourTube uitzenden. De traditionele media waren in eerste instantie volgens Cools niet zo happig. ,,We hadden gehoopt dat Omroep Flevoland het uit zou willen zenden, maar dat is niet gelukt. Het grappige is doordat het zo is gegaan, en we dus via internet uitzenden komt Vlemmix om de hoek kijken. Hij komt dan ook in de serie en wat er precies gaat gebeuren is afwachten, want dat moet immers nog gebeuren, maar ik voel een soort van spanning tussen hem en Willeke, maar goed. Door hem tonen ook Oranje TV en de Tros in één keer interesse. Ze willen wel weten waar hij mee bezig is en of het eventueel aan kan gaan slaan.”

De komende weken wordt de soap op zondagavond half acht via YouTube en Facebook eerst live uitgezonden en daarna is die via dezelfde kanalen terug te zien. ,,We zijn daarmee de eerste Nederlandse online soap. Wie weet wordt het een succes. Wij hebben er in ieder geval een hoop lol aan en ik begrijp dat meer mensen het leuk vinden om naar te kijken. En daar doe je het uiteindelijk toch voor”, aldus Cools.

