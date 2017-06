Onderzoek TNO naar verlies zonlicht nabij Oranjehuis klaar

ALMERE – Het onderzoek van TNO naar het effect van het Oranjehuis in Poort op het rendement van de zonnepanelen, en een windturbine, van de woningen aan de Roald Amundsenstraat is klaar. Het onderzoek werd in opdracht van de gemeente uitgevoerd nadat de bouw van het complex, ongeveer 25 meter hoog, omwonenden compleet verraste.

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat er bij veertien woningen nabij het complex, een opvangplek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, sprake is van een meetbaar effect op het rendement van de zonnepanelen. Het effect op de woning die het dichtst bij het Oranjehuis staat blijkt het grootst: 98 kWh per jaar, wat een verlies betekent van ongeveer 24 euro per jaar.

Bij de overige woningen heeft TNO een kleiner effect gemeten: tussen de 9,50 en 0,24 euro per jaar. In overleg met de betrokken bewoners compenseert de gemeente dit verlies bij voorkeur in de vorm van een pakket aan duurzame maatregelen. Zodat het effect niet alleen financieel maar ook in termen van CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Verder heeft de gemeente aangeboden om in overleg met de bewoners en een landschapsarchitect te kijken naar mogelijkheden voor meer groenaanplant in de openbare ruimte. De cliënten verhuizen in de loop van juli naar het pand in Poort.