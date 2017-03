Onderzoek Rekenkamer wisselend ontvangen door raad

ALMERE – Het onderzoek van de Almeerse Rekenkamer over Grip op Grond is wisselend ontvangen door de gemeenteraad. Vorige week presenteerde de kamer het onderzoek naar de Almeerse situatie van de grondprijzen en hoe die zijn opgebouwd en donderdagavond werd het besproken tijdens de politie markt.

,,We hebben geprobeerd om veel informatie te verzamelen zodat we de raad een beeld heeft van wat er allemaal speelt en hoe het werkt”, legde Rekenkamervoorzitter Chris Jansen donderdagavond uit over het lijvige rapport. Onder meer de VVD vond dat teleurstellend. ,,Het is gewoon niet echt een onderzoek. Zo wordt volgens mij de centrale vraag pas na driekwart in het onderzoek gesteld. Ik vind dat vreemd”, aldus Ulysse Ellian namens de liberalen. ,,Ik vind toch dat meten is weten en dat is in dit onderzoek relevant. Ik denk dat we wel wat met deze gegevens kunnen, maar de vraag is hoe? Ik denk dat we daar verder over moeten praten”, gaf René Claessens namens het CDA aan.

Ellian en ook Claessens stonden niet alleen met hun vragen over de opzet van het onderzoek. Het onderzoek en de gegevens zijn er echter en de raad zal nog verder moeten praten over de aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan. Zo is het advies onder meer om een dashboard of volggroep in te stellen om de grondprijzen en de ontwikkelingen daarover in de gaten te houden. Of de raad die aanbevelingen over gaat nemen was donderdagavond nog niet duidelijk. Over twee weken wordt er verder gesproken over het onderwerp.