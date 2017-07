Onderzoek naar buitenzwembad in Weerwater

Almere – Almeerders pleiten al jaren voor een buitenzwembad in Almere. De gemeente Almere laat op Facebook weten dat er inmiddels serieuze plannen zijn. ,,We krijgen regelmatig de vraag waarom er in Almere tot nu toe geen buitenzwembad is gebouwd. We kunnen nog niets beloven, maar er zijn ontwikkelingen”, aldus de gemeente Almere.

In het kader van de plannen rond het Weerwater onderzoekt de gemeente momenteel samen met een particuliere investeerder om een openlucht zwemwaterbassin in het Weerwater te plaatsen. ,,Dit zou het alternatief voor een buitenzwembad kunnen worden. Op dit moment worden de mogelijkheden van zo’n zwembad onderzocht.” Nog voor het eind van dit jaar moet duidelijk zijn of het zwembad er kan komen. Als alles naar wens verloopt kan het nieuwe bad volgens de gemeente Almere dan in de zomer van volgend jaar worden geopend.