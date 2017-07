Onderdoorgang A6 via Pedersenpad tijdelijk dicht

ALMERE – Vanaf maandag 10 juli tot en met maandag 21 augustus is de doorgang onder de A6 door voor fietsers (en voetgangers) via het Pedersenpad tijdelijk dicht. Fietsers kunnen in deze periode gebruik maken van de onderdoorgang via het Sturmeypad, ten westen van het Pedersenpad. Deze onderdoorgang wordt tijdelijk opengesteld om de extra reistijd voor fietsers te beperken.

Het fietspad wordt afgesloten in verband met werkzaamheden aan het viaduct over de Kromme Wetering. Aannemer Parkway6 gaat van 10 juli tot en met 21 augustus voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de verbreding van het viaduct. Er worden onder meer damwanden aangebracht en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Later vinden er ook heiwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de verbreding van de A6.

Tijdelijke afsluiting fietspad Fongerspad

Aansluitend worden er door Parkway6 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan de andere zijde van het viaduct, aan de overkant van de Kromme Wetering. Het fietspad aan deze kant, het Fongerspad, zal dan twee weken afgesloten worden. Fietsers kunnen dan weer gebruik maken van de doorgang onder de A6 door via het Pedersenpad.