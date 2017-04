Ondanks vier punten gemengde gevoelens bij Almere City na Paasweekend

ALMERE – Almere City heeft een goed Paasweekend gehad en vier punten gepakt tegen Jong FC Utrecht en RKC Waalwijk. In eigen huis werd vrijdag met moeite met 2-1 gewonnen van de Domstedelingen en in Waalwijk werd het 1-1. Ondanks die prima cijfers heeft de ploeg toch een zuur gevoel overhouden aan het Paasweekend.

Door de vier punten die werden gehaald is de ploeg van trainer Jack de Gier gestegen naar de zesde plaats in de Jupiler League. Met nog drie wedstrijden te gaan een prima uitgangspositie voor het bereiken van de play offs voor promotie naar de eredivisie. ,,Zijn zeker prima cijfers, maar tegen RKC was er eigenlijk niets aan de hand tot dat moment met doelman Chiel Kramer”, kijkt trainer Jack de Gier terug. Kramer ging bij een 0-1-voorsprong namelijk behoorlijk de fout in. Hij pakte de bal na een actie niet op, keek naar een tegenstander en op dat moment ging Pieter Langedijk er namens de thuisploeg met de bal vandoor en schoot de gelijkmaker binnen. ,,Ik moet die bal gewoon in mijn handen pakken. Dan is er niets aan de hand’, vertelt hij op de website van Almere City. ,,Natuurlijk kan je op zo’n moment wel door de grond zakken, maar er waren nog zo’n tien minuten te spelen. Dan moet je door en er bij de eerstvolgende bal toch weer staan”, aldus Kramer.

,,We hadden net voor dat moment ook gewisseld om aanvallend meer te doen. We wilden de 2-0 maken en inpakken en wegwezen. Dat had ook zeker gekund, want ik had niet het idee dat RKC nog ergens toe in staat was. Maar goed, we zijn na dit weekend twee plekken gestegen en zijn nog op koers voor een plek bij de eerste zeven zodat we de eerste ronde van de play offs over kunnen slaan. Dus niet ontevreden, maar het had beter gekund.”

Blessures

Vrijdag speelt City thuis tegen De Graafschap. Onduidelijk is nog of verdediger Clavin Mac-Intosch dan van de partij is. Die viel maandag tegen RKC namelijk uit. ,,Had voelde een steek in zijn bovenbeen, ging daarna nog wel mee naar voren met eenhoekschop, maar daarna ging het niet meer. Vandaag wordt er een echo gemaakt en weten we meer. Het zou een aderlating zijn, maar vandaag komen er ook wat geblesseerden terug op het veld. Tom Overtoom, Javier Vet en Arsenio Valpoort gaan namelijk weer met de bal aan de slag. Daarnaast vind ik dat Dylan Lanser en Abdel Metalsi het dit weekend goed hebben gedaan”, gaf De Gier dinsdagochtend aan. ,,Maar of Mac-Intosch er bij kan zijn is even afwachten.”

City moet deze competitie dus nog tegen De Graafschap, Helmond Sport en de laatste wedstrijd is thuis tegen NAC Breda. Officieel is de ploeg nog niet geplaatst voor de nacompetitie, maar het moet wel heel raar lopen wil dat volgens De Gier niet lukken. ,,Cambuur moet tegen RKC en ik denk dat de Friezen daar periodekampioen gaan worden. Als dat gebeurt zijn we geplaatst, maar wij willen bij de eerste zeven eindigen en dus zullen we toch ook punten moeten pakken.”