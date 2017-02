’Onbeperkt’ door de regio reizen

ALMERE – Almeerders die één of meerdere dagen de toerist willen uithangen in Amsterdam kunnen hiervoor speciale reiskaarten kopen bij VVV Almere. Daar worden vanaf nu de ’Amsterdam & Region Travel Tickets’ verkocht.

Met deze tickets kan één, twee of drie aaneengesloten dagen met alle treinen, trams, metro’s en (nacht)bussen door de regio worden gereisd. De prijzen zijn 18,50 euro voor 24 uur, 26 euro voor 48 uur tot 33,50 euro voor 72 uur. De regio omvat naast Almere en Amsterdam ook Lelystad, Haarlem, Zaanstad, Edam/Volendam, Hillegom/Lisse en Zandvoort, Bloemendaal en Beverwijk.

,,Omdat je met deze kaart gebruik mag maken van alle openbaar vervoer in de regio, biedt dit ticket Almeerders en toeristen een goedkoop alternatief om één tot drie dagen lang voor weinig geld door een groot gebied te reizen”, aldus Nik Smit, directeur van Almere City Marketing en VVV Almere. ,,Alleen parkeren in de Amsterdamse binnenstad is vaak al duurder dan een ticket voor één dag. Wie met de trein naar Amsterdam reist, moet daarna nog apart betalen voor vervoer met de metro, bus en tram. Dat is met deze kaart verleden tijd. Zelfs een ochtendje naar de kaasmarkt in Edam, ’s middags een bezoekje aan het strand in Zandvoort en ’s avonds een hapje eten in de Amsterdamse binnenstad en daarna terug naar Almere, behoort nu tot de mogelijkheden.”

Tickets kunnen vooraf worden gekocht bij VVV Almere aan De Diagonaal 199. Pas na de eerste keer inchecken in het openbaar vervoer, gaat de geldigheidsduur van het ticket in van 00.00 uur op de dag van inchecken, tot 04.00 uur de volgende dag.