Omwonenden Oranje Huis hekelen communicatie gemeente

ALMERE – Omwonenden van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade, de plek waar op de hoek het Oranje Huis wordt gebouwd, hebben geen enkel begrip voor de gemeente. Dat is omdat de gemeente niet met de buurt heeft gecommuniceerd over de komst van het huis dat als opvangplek dient voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Aanvankelijk zou het Oranje Huis op de Europalaan komen te staan.

De inloopbijeenkomst die dinsdagavond werd gehouden en waarbij omwonenden vragen konden stellen aan zowel de gemeente, woningcorporatie De Alliantie (dat de bouw van het gebouw op zich neemt, red.) en de ‘Blijf Groep’ (dat in het Oranje Huis de begeleiding op zich neemt, red.), was voor veel mensen dan ook een aanfluiting. ,,We krijgen dit zomaar door onze strot gedouwd”, aldus Petra de Nooij die vlakbij woont. ,,Het meest storend is de slechte communicatie van de gemeente.” Dat de gemeente daar twee weken geleden excuses voor aanbood, doet er voor De Nooij niet meer toe. ,,Dat is toch te laat? Dat huis wordt al gebouwd.”

Laks

Hetzelfde zegt Karin Groot. ,,We kunnen hier gaan zitten, luisteren en vragen stellen, maar alles is al besloten. De houding van de gemeente is laks.” Beide vrouwen geven aan het goed te vinden dat er een Oranje Huis komt, maar de manier waarop de locatie is bepaald, vinden ze schandalig. ,,We hebben geen enkele inspraak.”

Jacqueline Tolen en Hans Jutte, beide trots toekomstig eigenaar van een nieuw te bouwen appartementengebouw op steenworp afstand van het Oranje Huis, vinden dat ook merkwaardig. ,,Wij wisten nergens iets vanaf. Zo’n excuus is een aanfluiting. Wat krijgen we dan? Een appeltaartje? Op zich hebben we er niet zo’n moeite mee dat het gebouw er komt, maar de communicatie is ongelooflijk slecht.”

Wethouder niet serieus te nemen

Ook Marcel van Blokland hekelt de manier waarop de gemeente communiceert en ziet het excuus als een wassen neus. ,,We worden oneerlijk behandeld en ondervinden hier schade van. En hoe vaak biedt de gemeente tegenwoordig wel niet excuses aan voor slechte communicatie? Dat heeft toch geen waarde meer? Een wethouder als Tjeerd Herrema kan ik niet serieus nemen. Als je zo communiceert, is dat toch onmogelijk?”

Herrema was ondertussen, achter gesloten deuren, in gesprek met bewoners van de Roald Amundsenstraat. Zij dienden eerder bezwaar in voor de komst van het Oranje Huis en mochten daarom om tafel met de wethouder. Andere omwonenden, die niet welkom waren, vonden dat vervelend en geheimzinnig. ,,Maar daar is niks geheimzinnigs aan”, aldus de wethouder. ,,Dit zijn de direct betrokkenen en ik vind het belangrijk om met hen te praten. Hun vragen te beantwoorden. Alles wat we vanavond hebben besproken, wordt in een verslag naar de gemeenteraad gestuurd en dat is openbaar.”

Ongenoegen

Herrema zegt het ongenoegen van omwonenden te begrijpen. ,,Maar het is wel zo dat de komst van dit Oranje Huis al veel eerder in deze omgeving stond gepland. We nemen de klachten van de mensen serieus, maar kunnen waarschijnlijk niet alles doen om hun ongenoegen te compenseren. Wij leren hier in ieder geval wel van, want dit had op deze manier niet gemoeten.”