OM ziet geen bewijs voor illegale huwelijken in moskee

ALMERE – Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek naar mogelijke illegale regligieuze huwelijken in de Al-Raza moskee in Tussen de Vaarten geconstateerd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het onderzoek richtte zich op het sluiten van dergelijke huwelijken na een uitzending van het SBS6-programma Undercover in Nederland van oktober afgelopen jaar.

,,In de genoemde uitzending was te zien dat de voorzitter van de moskee leek te willen meewerken aan het sluiten van een religieus huwelijk, ook al was het hem duidelijk dat er geen burgerlijk huwelijk was voltrokken. Omdat de daadwerkelijke voltrekking van dit religieuze huwelijk niet heeft plaatsgevonden, is er echter geen sprake van een strafbaar feit”, zo schrijft het OM op haar website.

In de uitzending van het televisieprogramma was te zien dat een vrouw met een man wilde trouwen die al met twee andere vrouwen getrouwd zou zijn. Het OM deed het onderzoek mede op verzoek van burgemeester Franc Weerwind en naar aanleiding van ’meldingen in een anonieme brief’. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er niet eerder religieuze huwelijken zijn gesloten zonder dat daar een burgelijk huwelijk aan vooraf is gegaan. Dat is in Nederland verplicht.