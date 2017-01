OM eist wederom dertien jaar cel voor moord Nikki Lawalata

AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep opnieuw dertien jaar cel geëist tegen Sylvana W. voor het doden van Nikki Lawalata uit Amsterdam. De 27-jarige Lawalata werd in 2013 gewurgd. Haar lichaam werd vervolgens achtergelaten in Lelystad.

Lawalata was de nieuwe vriendin van de ex-vriend van W. Lang werd nog de mogelijkheid open gehouden dat W. samenwerkte met een tweede verdachte. Het OM concludeert na uitgebreid recherewerk dat hier geen sprake van is en dat alleen W. verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dood van Lawalata.

Een lange celstraf is volgens het OM dan ook op zijn plaats. ,,De respectloosheid en de onmenselijkheid van het achterlaten van een lichaam in een greppel waardoor de nabestaanden geen behoorlijk afscheid hebben kunnen nemen, rekent het OM de verdachte zwaar aan. (…) Onbevredigend is het dat er niet veel bekend is wat er met Nikki is gebeurd: het waarom en het hoe.”

De verwachting is dat over twee weken uitspraak wordt gedaan.