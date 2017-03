OM eist TBS en celstraf voor vier aanrandingen

ALMERE – De officier van justitie heeft TBS met dwangverpleging en 6 maanden celstraf geëist tegen de 24-jarige Almeerder voor aanranding. De man viel vorig jaar vier vrouwen lastig door hen op de billen te slaan.

De Almeerder viel in april, juni en juli vorig jaar op het Spoorbaanpad en in de Flevostraat vier vrouwen op de fiets lastig door hen in het voorbijgaan op de scooter op de billen te slaan. In het voorbijrijden zou hij hebben geroepen: ‘doe je broek uit’, en ‘he, schatje’.

De verdachte werd in juli vorig jaar door de politie in Almere aangehouden nadat er zich voor de vierde keer in drie maanden tijd een vrouw had gemeld om aangifte te doen tegen een kalende man op een rode scooter. De man had haar in het voorbijrijden ongeoorloofd op haar billen geslagen. Voor de politie was het gelijk duidelijk dat het om de 24-jarige Almeerder ging.

In hechtenis is de Almeerder onderzocht en is duidelijk geworden dat de man een psychische stoornis, een obsessie voor seks en een verslavingsprobleem heeft.

De officier van justitie vindt dat de man behandeld moet worden in een TBS kliniek. Eerdere pogingen hem in een minder dwingend kader te helpen, zijn op niets uitgelopen omdat de verdachte zich niet hield aan de regels en zijn verplichtingen niet na kwam.

Volgens de officier van justitie is de kans groot dat de verdachte als hij niet behandeld wordt in herhaling valt. Zij wees dan ook het verzoek van de Almeerder af om hem niet in een gesloten kliniek te laten opnemen maar hem ambulant te laten behandelen door hulpverleners.

De verdediging pleitte woensdagochtend voor vrijspraak omdat de verdachte ontkend de vrouwen te hebben aangerand.

Over twee weken doet de rechtbank Lelystad uitspraak.