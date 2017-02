ODI gunt publiek kijkje in de keuken van amateurtoneel

ALMERE – Het Almeerse toneelgezelschap ODI brengt weer een nieuw toneelstuk op de planken. De voorstelling Amateurs! gaat over de perikelen die een amateurgezelschap zoal kan tegenkomen.

Het publiek wordt een hilarisch kijkje gegund in de keuken van het amateurtoneel. Zeven acteurs kruipen in de huid van de amateurspelers van ‘Toneelgroep Zand’. De toneelgroep mag eindelijk repeteren in de grote zaal van de schouwburg. Om het niveau omhoog te brengen, hebben ze voor deze voorstelling een professionele regisseur aangetrokken. De sfeer wordt steeds nerveuzer, er is nog maar weinig tijd tot de première, de regisseur wordt ongeduldiger, kostuums zijn nog niet af, er is geen decor en wie doet eigenlijk precies wat?

Het stuk is geschreven door Wannie de Wijn en wordt geregisseerd door Rutger Kroon. De muziekarrangementen zijn van Jean Hofman.

De voorstellingen zijn op vrijdag 10 maart om 20.30 uur en op zaterdag 11 maart om 14.30 en 20.30 uur. Een regulier kaartje kost 9,50 euro en een kaartje voor kinderen onder de 12 jaar en voor donateurs kost 7,50 euro. De voorstellingen zijn in De Glasbak aan de Lierstraat in Muziekwijk. Kaartjes zijn te reserveren via www.odi-toneel.nl.