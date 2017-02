Noodklok ouder en raadslid rond inspraak bij Triade

ALMERE – De Almeerse Joke Rebel en SP Almere luiden de noodklok als het gaat om de inspraak voor cliënten van Triade. Volgens Rebel, moeder van een cliënt, en SP-gemeenteraadslid Asjen van Dijk wordt er namelijk met Almeerders die gebruik maken van de dagbesteding gesleept en is er totaal geen inspraak. Rebel zou graag in de cliëntenraad willen, maar er wordt volgens haar niet geluisterd.

„Het begon enkele maanden geleden toen mijn zoon, en met hem zeventien anderen, van de één op de andere dag te horen kregen dat ze overgeplaatst zouden worden van zorgcentrum De Kiekendief naar cultuurcentrum Corossia. Mijn zoon is veertig, maar heeft het verstand van een tienjarige. Dat is al erg genoeg. Maar hij, en ook de anderen en de Kiekendief, wilden eigenlijk niet worden overgeplaatst. Ik heb daarop contact gezocht met de cliëntenraad, maar die deden niets en werden, voor mijn gevoel, monddood gemaakt. Ik wilde er daarom zelf in, maar toen werd me duidelijk dat de inspraak die er zou moeten zijn een wassen neus is”, zo vertelt Rebel. „Ze betrekken ons totaal niet bij hun plannen. Er wordt dus maar gesleept met cliënten. Mijn zoon is gelukkig uiteindelijk niet overgeplaatst, maar voor die anderen is het niet prettig.”

Echte inspraak

Van Dijk kreeg het verhaal te horen van Rebel en is daar van geschrokken. „Ouders en kinderen worden gewoon overruled door het management en ze komen er ook nog eens mee weg. Het probleem is dat Triade voor de Almeerse cliëntenraad nog geen zetels voor ouders en verwanten heeft gecreëerd en daarmee de deur dicht houdt voor echte inspraak. Joke Rebel wordt buiten de cliëntenraad gehouden omdat ze te dominant zou zijn. Alle cliënten zien haar niet zitten, zegt Triade. Maar daarmee blijft het voor het management een eitje besluiten te nemen over de hoofden van ouders heen”, aldus Van Dijk. Het SP-raadslid wil de noodkreet van Rebel bespreken met verantwoordelijk wethouder Froukje de Jonge. „Er worden daar ook kinderen met gemeentelijk geld ondersteund dus volgens mij hebben we recht van spreken en misschien kan er ingegrepen of bemiddeld worden.”

Reactie Triade

Triade laat via een schriftelijke reactie weten dat ze niet specifiek op de kritiek van Rebel en Van Dijk in willen gaan. „De cliëntenmedezeggenschap is georganiseerd in lokale raden en een Centrale Cliëntenraad. In de raden kunnen cliënten, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers deelnemen. De raden adviseren de Raad van Bestuur en het management bij besluiten. De cliëntenraden worden ondersteund door coaches. Tevens vindt er op locatieniveau huiskameroverleg plaats. Hiermee zorgt Triade ervoor dat de cliënt ook op locatieniveau medezeggenschap heeft. Op deze manier streeft Triade ernaar om samen met de cliënt haar beleid met veel zorg en precisie uit te voeren. De afstemming tussen de raden, Raad van Bestuur en het management, heeft continu aandacht binnen Triade”, zo schrijft Teuni van Garderen, communicatiemedewerker bij Triade.