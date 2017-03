Nog twee weekenden griezelen tijdens Scare-Me

ALMERE – Er kan nog twee weekenden worden gegriezeld tijdens Scare-Me aan de Steiger 57 in Haven. Het horrorevenement is nog te bezoeken op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart en vrijdag 24 en zaterdag 25 maart. Kans maken op twee vrijkaarten? Stuur een mail naar redactie@almerevandaag.nl met de dag van jouw voorkeur.

Bezoekers van het evenement kunnen zich wagen in drie verschillende spookhuizen, die elk op een andere manier op je angsten inspelen. Verder is er een escaperoom in piratensfeer (Pirates Adventure), de Resident Evil experience (let op, beperkt aantal spelers per avond), een bioscoop waar horrorfilms worden vertoond, een retro-room waar je even kunt bijkomen en oldschool games kunt spelen op de bekende spelcomputers van vroeger. Verder is er een bar waar bezoekers zichzelf moed kunne indrinken en zijn er verschillende standhouders met horror-gerelateerde koopwaar.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het busstation De Steiger zit vlak om de hoek. Scare-Me is op de genoemde dagen geopend vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur. Entree voor het event is 15 euro. Dit is exclusief de escape-room, hiervoor geldt een toeslag van 3 euro. Per avond kunnen er maar 60 mensen door dit huis, daarom is het aan te raden tevoren een ticket online te kopen. Lezers van Almere Vandaag kunnen twee vrijkaarten winnen voor de laatste weekenden. Ook die zijn exclusief de escaperoom. Mail jouw gegevens en de dag van jouw voorkeur naar redactie@almerevandaag om hier kans op te maken.

Kijk voor meer informatie op www.scare-me.nl of Facebook.