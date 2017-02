Column: NLdoet

ALMERE – Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligers in de schijnwerpers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Nu zijn er gelukkig al heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten, maar er is ook nog een grote groep die dat niet doet, die er geen tijd voor heeft. En dat is een groot misverstand. Je hoeft niet elke week verplicht iets te doen, altijd op hetzelfde tijdstip of op dezelfde locatie. Het is ook erg goed om zo af en toe iets te doen, wanneer het jou uitkomt. Dit kan ’s avonds of in het weekend, maar ook op 10 en 11 maart.

In Almere zijn de vrijwilligerscentrale (VMCA) en ’Mooi Zo Goed Zo’ ambassadeurs van NLdoet. Ze zijn al jaren actief om met name jongeren op die dagen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. Op deze manier hebben vele honderden jongeren zich die dagen actief ingezet voor de Almeerse samenleving. Almere staat al jaren bekend als 1 van de actiefste steden tijdens NLdoet! Iets om trots op te zijn.

Ook ik stroop m’n mouwen op tijdens NLdoet. In het oudste bos van Almere, het Vroege Vogelbos, werken wij samen met vrijwilligers aan de verzorging van de 200 Romney-schapen en aan de verwerking van Almeerse wol tot hedendaagse designproducten. De kudde zorgt voor bestrijding van bijvoorbeeld de reuzeberenklauw, begrazing Kromslootpark, lokale stadslandbouw en voor leerwerkplekken.

Ik roep u op om net als ik één van de vrijwillige klussen op te pakken op 10 of 11 maart. Aanmelden kan via nldoet.nl. Ik reken op u!