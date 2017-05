Nieuwpoort naar De Graafschap: ’Toe aan iets nieuws’

ALMERE – Almere City-speler Lars Nieuwpoort speelt volgend seizoen bij De Graafschap. De club uit Doetinchem heeft de verdediger voor twee jaar vastgelegd.

,,Na vier jaar Almere ben ik toe aan iets nieuws. Het is een hele andere club, met een heel ander stadion en een heel ander publiek. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ik me daar verder kan ontwikkelen. Daarbij was het een goede aanbieding, maar het belangrijkste is dat ik me verder wil ontwikkelen en daar heb ik volgens mij een andere omgeving voor nodig”, aldus Nieuwpoort die als linksback, maar ook als linker centraleverdediger kan spelen.

Almere City speelt vrijdag de return van de eerste ronde in de play-offs in eigen huis tegen Helmond Sport. Afgelopen maandag werd de eerste wedstrijd met 4-2 verloren nadat de Almeerders twintig minuten voor tijd nog met 2-0 voor stonden. ,,Het was een hele gekke wedstrijd. Ik dacht ook dat we de wedstrijd gecontroleerd uit konden gaan voetballen, maar dat lukt dus niet. Een echte aanwijsbare reden heb ik er ook niet voor. In het veld viel alles gewoon niet onze kant op, maar goed ik denk dat we nog wel degelijk kans hebben. In eigen huis moeten we met 2-0 of 3-1 van hen kunnen winnen. Het is nog niet over.”