Nieuwe zomervoorstelling van De Speelwildernis

ALMERE – Openluchttheater De Speelwildernis gaat deze zomer ’on tour’ met de nieuwe zomervoorstelling Het land van Lian. Het evenement is een samenwerking tussen de natuurorganisatie het Flevolandschap en openluchttheater De Speelwildernis.

,,In deze mysterieuze ’roadmovie’ gaan zij op avontuur en kunnen zij een hele ochtend of middag lekker spelen midden in de natuur”, meldt de organisatie van het openluchttheater in een persbericht. ,,De kinderen spelen van begin tot eind mee in de voorstelling. Ze spelen, dansen, bouwen en tuinieren in een geheime tuin onder leiding van professionele acteurs. Terwijl de tuin mooier en mooier wordt, komt er iemand uit het kasteel tevoorschijn die zich jarenlang verborgen heeft gehouden.

Zodra de zomervakantie begint, beginnen ook de voorstellingen. ,,Tip: doe vooral kleren aan die vuil mag worden, shirts met lange mouwen, lange broeken, sokken en stevige, dichte schoenen. Bij regen natuurlijk regenkleding en laarzen, want het evenement gaat ook door als het regent. Voor volwassenen die niet mee willen of kunnen spelen zijn er mogelijkheden om te wandelen of iets te drinken in de nabije omgeving van het bos.”

Het evenement vindt plaats van 31 juli tot en met 4 augustus. De huifkar vertrekt dan elke dag vanaf de parkeerplaats tegenover Manege Pampushout. Reserveren is gewenst. Meer informatie en kaarten kunt u verkrijgen via: www.speelwildernis.nl of www.flevo-landschap.nl/landvanlian.