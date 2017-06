ALMERE – De adviescommissie voor de Erepenning van Almere heeft een nieuwe voorzitter. Mardjan Seighali volgt Rob Beuse op.

De adviescommissie Erepenning adviseert het college van burgemeester en wethouders bij het toekennen van de Erepenning. Naast Seighali zitten ook Bert Gijsberts en Marjan Heidstra in de commissie. De commissie is ingesteld voor tot en met het einde van de gemeenteraadsperiode in maart volgend jaar.