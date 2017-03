Nieuwe verkeerssituatie na werkzaamheden A1

ALMERE – Weggebruikers ondervonden het afgelopen weekend veel hinder richting Amsterdam. Er stonden lange files op de A6 en A1 vanwege de werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoerde tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen. Weggebruikers moeten vanaf nu rekening houden met een aantal wijzigingen op de A1.

Het verkeer op de A1 richting Amsterdam moet er rekening mee houden dat de A1 ter hoogte van Muiderberg 180 meter verschoven is.

De toegang tot de wisselbaan is afgesloten. Ter compensatie is er wel een extra rijstrook op de A1 richting Amsterdam.

De nieuwe verbindingsweg van de A1 naar de A9 is nu in gebruik, maar weggebruikers moeten er rekening mee houden dat het keuzepunt voor deze weg naar Schiphol al direct na het aquaduct begint. Dat is bijna twee kilometer eerder dan voorheen. De huidige verbindingsweg van de A1 naar de A9 is nu buiten bedrijf.

De toerit bij Muiden richting Amsterdam komt niet meer direct uit op de A1, maar maakt gebruik van een parallelbaan. Ter hoogte van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal komt deze toerit op de A1 uit. Vanaf deze parallelweg kan verkeer ook richting de A9/Schiphol rijden.

Ook de situatie op de A9 veranderd. Vanaf maandag zijn er drie versmalde rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Utrecht/Haarlem/Schiphol en is de wisselbaan niet meer in gebruik.

Ook de komende weekenden voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A1. Klik hier voor een overzicht van alle hinder en afsluitingen.