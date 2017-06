Sterfgevallen leiden naar sekte in nieuwe thriller Linda Jansma

ALMERE – De nieuwste thriller van de Almeerse schrijfster Linda Jansma verschijnt 15 juli. Uitverkoren is het tweede deel van de driedelige thrillerserie Cirkel van het kwaad. Het eerste deel, Schaduwkinderen, verscheen in november 2016.

Jansma schrijft psychologische thrillers met een maatschappelijk thema, bijna allemaal gebaseerd op waargebeurde verhalen. Ze debuteerde in 2010 met de thriller Caleidoscoop, waarmee zij de Schaduwprijs voor het beste spannende debuut won. De Almeerse heeft inmiddels negen titels op haar naam staan, waaronder de bestsellers Houvast, Tweestrijd en Verbroken. Veel van haar boeken ontvingen nominaties en prijzen.

Toen Jansma het plot bedacht voor haar negende thriller, kreeg zij het gevoel dat ze dat verhaal niet in één boek kon vertellen. „En dus worden het drie boeken”, vertelde zij eerder aan Almere Vandaag. ,,Ze hebben elk een eigen verhaal, met als rode draad de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig jaar oude moord.”

Twintig jaar geleden werd de vader van Jules Declerck vermoord door haar broer. Jules weet niet waarom en ze kan het haar broer niet vragen want die is inmiddels ook om het leven gebracht. Terwijl Jules blijft zoeken naar antwoorden, krijgt ze in Uitverkoren als officier van justitie te maken met twee sterfgevallen die leiden naar een sekte. Voor ze het door heeft is Jules in de greep van de charismatische sekteleider…