Nieuwe tentoonstelling Dysfunctional Matters Corrosia in teken van verlangen

ALMERE – De nieuwe tentoonstelling Dysfunctional Matters II / Redefining Desire in Corrosia Theater, Expo & Film wordt zaterdag 11 februari om 16.00 uur geopend door wethouder Frits Huis. Deze tentoonstelling laat zien wat voor fascinerends er kan gebeuren als alledaagse voorwerpen uit hun context worden gehaald.

De toeschouwers zien voorwerpen die een appèl doen op ons verlangen, waaronder ons verlangen om onszelf te laten verrassen. Jonge talenten van deze tijd laten met hun kunstwerken zien dat zij esthetiek belangrijk vinden en niet bang zijn voor uitvergroting. De tentoonstelling toont werk van Roos Quakernaat, Suzie van Staaveren & Afra Eisma, Casper Braat en Annegien van Doorn.

’Readymades’

Dysfunctional Matters II / Redefining Desire is een vervolg op de expositie Dysfunctional Matters uit 2015 in Corrosia Stad. Net als in die expositie is nu wederom een zeer gevarieerde tentoonstelling te zien waarbij kunstenaars aan de slag zijn gegaan met het principe ‘Readymades’. Schilder Marchel Duchamp verlegde de loop van kunst radicaal toen hij in 1913 een fietswiel op een krukje monteerde en dat tentoonstelde. Hij was de eerste kunstenaar die een dagelijks gebruiksvoorwerp presenteerde als een kunstwerk. Zijn ‘Readymades’ roepen nog steeds discussie op.

Dysfunctional Matters II / Redefining Desire is van 11 februari tot en met 20 mei gratis te bezoeken, van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. De tentoonstelling is daarnaast geopend vanaf een uur voor aanvang van theatervoorstellingen en films. Elke zaterdag geven medewerkers van Corrosia om 13.00 en 15.00 uur rondleidingen door de tentoonstelling. Curator is Fleurie Kloostra.

Open huis

Zaterdag 11 februari is er overigens vanaf 12.00 uur open huis in gebouw Corrosia aan de Markt in Haven. Naast Corrosia Theater, Expo & Film zetten dan ook De Schoor, gebiedskantoor Haven en Café Roest vanaf 12.00 uur hun deuren open voor publiek. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. De open dag staat in het teken van Valentijn. Meer informatie op www.corrosia.nl.