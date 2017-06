Nieuwe parcours voor 30 van Almere

ALMERE – De hardloopwedstrijd De 30 van Almere heeft nieuwe parcours uitgezet voor de wedstrijd op 24 september. Dat heeft de organisatie in een persbericht laten weten.

,,Zo is er een prachtige ronde van tien kilometer uitgezet. Dit ‘rondje Poort’ start bij de Topsporthal en voert vervolgens via Duin, Marinahaven en Almeerderstrand richting Gooimeerdijk West. Via de dijk duiken de lopers uiteindelijk het Kromslootpark in om vervolgens weer koers te zetten richting Topsporthal. Deelnemers aan de 10 kilometer gaan trots over de finish, terwijl deelnemers aan de 20 en 30 kilometer nog respectievelijk één of twee rondes doorlopen. Het parcours is vlak, snel, afwisselend en daardoor aantrekkelijk voor zowel ervaren als beginnende lopers”, zo staat in het persbericht.

Kidsrun en 5 kilometer

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een kidsrun. Kinderen kunnen deelnemen aan de 1 of 2 kilometer en lopen dan één of twee rondes rondom de Topsporthal. Deelnemers aan de 5 kilometer lopen een heen- en weerparcours richting en door het Kromslootpark.

Inschrijven

De inschrijving voor de 30 van Almere is inmiddels geopend. Centrale locatie tijdens de wedstrijd is, net als vorig jaar, de Topsporthal. Ideaal want daardoor zijn veel douches en kleedruimtes beschikbaar die zowel voor als na de loop zijn te gebruiken.

Klik hier voor de website van De 30 van Almere.